Pagani celebra Franco Califano a dieci anni dalla morte: il programma delle iniziative

Pagani

Martedì 28 marzo Pagani ricorderà Franco Califano a 10 anni dalla sua morte.

Il programma

Tre gli appuntamenti dedicati al cantautore romano ma di origini paganesi. Alle 11 conferenza stampa presso il foyer dell'Auditorium Sant'Alfonso in presenza del comitato Franco Califano. Alle 17 ci sarà l'apposizione della targa in ricordo di Franco Califano a via Risorgimento 3. Alle 20 concerto al teatro Sant'Alfonso con Alberto Laurenti, Nadia Natali, i musicisti del maestro e la partecipazione dell'attore Maurizio Mattioli