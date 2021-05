Proseguono gli appuntamenti di Fruit & Salad Smart Games: il protagonista è il pomodoro

Continuano a mostrare grande interesse bambini e insegnati delle scuole elementari e medie nazionali per Fruit & Salad Smart Games il campionato della buona alimentazione promosso dalle Organizzazioni di Produttori Alma Seges, A.O.A. Asso Fruit Italia e Terra Orti. Pubblicata la puntata numero nove dal titolo “Il pomodoro” con ospiti l’agronomo Andrea Esposito e lo chef Vitale Torsiello che illustrano le caratteristiche di questo prodotto dall’orto alla tavola. Lo chef mostra la preparazione di una “caprese in bicchiere” il cui ingrediente principale è proprio il pomodoro. In rappresentanza dei promotori del progetto è intervenuto Vincenzo Di Massa, Presidente della O.P. A.O.A.

I dettagli

“L’A.O.A. è un’organizzazione di produttori che nasce circa 40 anni fa nell’Agro-Nocerino-Sarnese – ha spiegato il presidente Di Massa - dedita al pomodoro San Marzano, la cui produzione per un’esigenza di costi si sposta in grossi areali, nelle grosse estensioni dove si coltivano e si raccolgono pomodori con dei macchinari che permettono di ridurre notevolmente i costi del lavoro. L’area produttiva ha dunque interessato altre zone della Campania, Puglia e Basilicata, dove si producono dei grossi quantitativi. A.O.A produce circa 30.000 tonnellate di pomodoro con circa 400 produttori associati. Negli ultimi anni il pomodoro ha rivestito il ruolo di re della tavola, ma per me 'a pummarola è sempre stata la regina: sulla pizza o sulla pasta, cruda o cotta, è sempre salutare”. Pubblicata oggi la decima puntata intitolata “Effetti del cibo sulla mente e sul corpo”. Ospiti la psicologa e psicoterapeutica Loredana Otranto e il presidente di Aurora Triathlon Luca Lanzara che spiegano quali sono gli effetti cognitivi generati da particolari tipi di cibo e quanto sia importante seguire una corretta alimentazione per gli sportivi. Ulteriori informazioni su www.fruitandsalad.it e relative pagine Facebook e Instagram.