Tornano i Funacoli di San Giuseppe ad Eboli, tanti appuntamenti all'insegna della tradizione e del gusto

Festa grande, domani, 19 marzo, ad Eboli. Presso lo spazio antistante all'area naturale dell'Ermice, infatti, tornano a scaldare il pubblico i "fucanoli", tra canti e balli della tradizione, per ammirare insieme, appunto, ‘o Fucanojo ‘e l’Ermice.

Curiosità

I Fucanoli rappresentavano tradizionalmente un rituale di purificazione e di consacrazione: riti silvestri pagani, avevano il significato di celebrare l’arrivo della primavera e l’invocazione di una buona annata per la raccolta nei campi. Su queste motivazioni è stata innestata successivamente la ricorrenza religiosa di San Giuseppe. Dopo l'accensione dei caratteristici fucanoli, tradizionalmente chiamati "fucanoje", nelle stesse piazze ebolitane vengono imbandite delle allegre tavole in cui i visitatori posso assaporare la tradizionale braceria locale, tipicamente servita con verdure grigliate ed accompagnate da vino locale.

Gli altri appuntamenti

Sempre domani, appuntamento anche nel quartiere Castrullo- Casarsa in piazza Palmento, in serata, tra piatti della tradizione e musica dal vivo, mentre ad illuminare piazza Borgo sarà “Il falò dei desideri” (vedi locandina in basso ndr) che, sin dalla mattina alle ore 10.30, intratterrà i presenti con gli Sbandieratori Ebolitani di Porta Dogana, con giochi di un tempo, stands gastronomici e tanta musica. Una domenica tutta da vivere, insomma, ad Eboli.