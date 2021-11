Future Memories protagonista al festival del cinema di Salerno: l'ultimo successo del maestro De Sio

Grandissime emozioni per Torrione alla serata finale del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Il videoclip FUTURE MEMORIES, omaggio al quartiere prodotto dal “Maestro” Vincenzo De Sio e scritto da Alfonso Angrisani, vince il il “Tohno International Award” nella sezione Discovery Campania.

Il videoclip diretto dai giovani Torrionesi Federico Ferraro e Simone Concilio è un ricordo/omaggio al quartiere con una storia d’amore di sottofondo. La canzone “On the Other Side of the World” del compositore Pietro Piscosquito ci accompagna nella nostalgia e nella ricerca dell’amore. I protagonisti Mafalda Bevilacqua e Gianguido Gaeta si muovono nel quartiere in atmosfere retrò 90s, esordio anche per Orazio Corrado che con la sua maturità. I Maestri di Tango Roberta Melella e Donato Coppola ballano letteralmente su Torrione, il loro tango regala intensità e ritmo; la voce di Thérèse Marshall ci regala l’emozione dell’amore ideale.

“Una serata bellissima e piena di emozioni. E’ stato bellissimo tornare in presenza al Festival, onorato per il premio che conferma la vocazione internazionale del mio quartiere e felice di produrre giovani di talento come Ferraro, Concilio e del grande Piscosquito.” Queste le parole del Maestro e produttore De Sio.

Gli fa eco Alfonso Angrisani “ Soddisfazione enorme essere su uno dei palchi più antichi del mondo. Aver portato il ricordo e la nostalgia del nostro amato quartiere mi riempie di gioia. Grazie al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. E’ stato un onore.

FUTURE MEMORIES è il giusto tributo all’identità e al ricordo di uno storico quartiere.