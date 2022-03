Su il sipario al teatro Nuovo di Salerno: in scena Gaetano Stella

Prezzo non disponibile

Sabato 2 aprile alle ore 21.00 e domenica 3 aprile alle 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno, andrà in scena Gaetano Stella con lo spettacolo "Non vi resta che ridere".

Nel cast ci saranno anche Manuel Mascolo, Raffaele Milite e Daniele Nocerino. La presentazione degli organizzatori: "Varietà, repertorio classico o drammaturgia contemporanea? Ciascuno dei tre interpreti in scena proverà a perorare la causa di uno dei tre generi, animando un simpatico confronto, dal quale non usciranno né vincitori, né vinti. E a voi, spettatori, cosa resta? Non vi resta che ridere!". Info e prenotazioni: telefono 089220886 (botteghino).