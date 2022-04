Arte e solidarietà al museo: Galahad partecipa alla Fiera del Crocifisso, il programma

Indirizzo non disponibile

Apertura straordinaria del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e del Museo Papi, creazioni artigianali realizzate dai ragazzi del centro per la legalità di Matierno: nell'ambito della Fiera del Crocifisso, che animerà le strade del centro storico di Salerno dal 28 aprile all'1 maggio, sarà in pieno fermento anche l'attività della cooperativa Galahad.

Museo Roberto Papi

Apertura da giovedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30. Apertura anche domenica dalle ore 10 alle 13. Al suo interno, sarà presente la mostra sui grandi capolavori della cartografia - collezione privata di Alessandro Vece - dal XII secolo ad oggi. Esposizione a cura di Michela Lamberti.

La scheda

La mostra percorrerà le evoluzioni dell'arte cartografica e del disegno tecnico-artistico connesse a mappe, atlanti, portolani e mappamondi. È compresa una sezione di alcuni esemplari di mappe del Sud italico e toponomastica Salernitana. Saranno esposte più di 40 mappe ricavate dalla collezione privata di Alessandro Vece, fino al 22 maggio. È possibile effettuare una visita guidata in costume d'epoca, sabato 30 aprile alle ore 18, su prenotazione. Contatti al numero telefonico 3479296504.

L'apertura straordinaria

Nei giorni della Fiera del Crocifisso Ritrovato ci sarà apertura straordinaria del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana. L'apertura sarà garantita dal giovedì alla domenica, dalle ore 17 alle 20. Visita su prenotazione: contatti al numero telefonico 3479296504. Da giovedì 28 aprile, alle ore 18, sarà possibile visitare la mostra Exploration di Silvia Cammarota, a cura di Carmensara Di Giacomo.

La presentazione

Le sue opere sono improntate sull'espressione dello sguardo, come lo studio dettagliato dell'iride, inteso come specchio dell'anima e che l’ha sempre affascinata ed ispirata. Vi è uno studio sui dettagli poiché sono essi a fare la differenza. Catturare lo sguardo e far soffermare l'osservatore è ciò che vuole suscitare l'artista con le proprie opere.

Solidarietà

All'esterno del museo virtuale sarà allestito uno stand con le produzioni artigianali dei ragazzi del centro per la legalità di Matierno, che ospita i giovani residenti dei quartieri collinari e stranieri. Nell’ottica dell’integrazione e della collaborazione, i ragazzi si sono impegnati nella realizzazione di manufatti artistici, che possono essere acquistati con un’offerta minima di 5 euro. Allo stesso stand saranno esposte anche le splendide ceramiche artigianali prodotte dalla Domus Misericordiae, casa di accoglienza che ospita detenuti per la pena alternativa al carcere, guidata da Don Rosario Petrone, cappellano della Casa Circondariale. Il ricavato sarà devoluto interamente alle attività sociali portate avanti dalle realtà associative coinvolte, al fine di incoraggiare la creatività degli utenti delle strutture e dar spazio ad un circuito virtuoso incentrato sull’economia solidale.