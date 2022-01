Giffoni, la Generazione Z si incontra per riscrivere il presente

Per la prima volta a Giffoni Valle Piana, dal 27 al 30 aprile, sarà organizzato un evento dedicato alla salvaguardia del Pianeta e rivolto alla Generazione Z, la più sensibile e attenta a questo tema. Verde Giffoni - youth for the present è un evento tutto nuovo.



Lo scenario

Non sarà solo un festival di cinema. Sarà possibile, per i nati dai 14 ai 25 anni, scoprire film e documentari sul rapporto con la natura ma anche incontrare attivisti, artisti, uomini e donne della cultura, persone che si dedicano ogni giorno alla tutela dell'ambiente. Un'occasione per conoscere ragazze e ragazzi che, come te, desiderano lavorare insieme per migliorare il presente.