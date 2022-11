Musica, tappa nel salernitano per Generic Animal

Generic Animal live al club Dissonanze (Dssz) di Baronissi. L'appuntamento è per sabato 12 novembre alle ore 22. Ad aprire la serata Gabriele Troisi e Zerella.

Il live

Generic Animal, nome d'arte del classe 1995 Luca Galizia, ha pubblicato pochi mesi fa il suo ultimo album dal titolo "Benevolent". Un lavoro accolto positivamente dalla critica, che in Generic Animal ha visto "il miglior cantautore della sua generazione" (il copyright è di Rolling Stone). Un motivo in più per non perdere il live in programma sabato 12 dicembre a Baronissi.