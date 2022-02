Carnevale con la regina: risate assicurate con Gerardo Amarante

"Aspettando Carnevale con la regina" è il tema della serata all'insegna del cibo e del divertimento, animata ad Angri dalla irreverente comicità di Gerardo Amarante.

Il menù e le info utili

Antipasto della casa, delizie dello chef, lasagne, pizza, dolce, bibite. Il costo è 18 euro. Il ristorante Rispoli, che ospiterà l'evento, si trova ad Angri, in via Satriano. Il numero telefonico per le prenotazioni è 081949656.