Euforia, il primo festival food e music show ai Giardini del Fuenti

I Giardini del Fuenti, gioiello incastonato nella splendida Costiera Amalfitana, sarà il palcoscenico di Euforia, un evento multisensoriale che coinvolge le eccellenze territoriali fino ad arrivare all’intrattenimento in una cornice di spettacoli che animeranno la location. Un’atmosfera immersiva tra luci, colori, suoni e sapori. Tutto questo è Euforia, il nuovo evento che si terrà presso i Giardini del Fuenti e che accenderà la notte del 27 aprile dalle ore 18:30 fino a notte. Questa prima edizione sarà caratterizzata da una doppia anima: da un lato, gli ospiti potranno scegliere tra più proposte gastronomiche con una cena live che celebra i sapori e le tradizioni dei luoghi curate dagli Chef più rinomati della regione; dall'altro, uno spettacolo sorprendente che trasformerà le terrazze esterne dei Giardini del Fuenti in un palcoscenico esclusivo.

L’evento si aprirà con le straordinarie performance di equilibristi, trapezisti e spettacoli di video mapping sull'acqua, accompagnati da musica dal vivo e ballerine di danza aerea, che regaleranno al pubblico presente momenti indimenticabili. Il culmine della serata sarà uno spettacolo musicale e artistico con il live show di Ambasciatori, direttamente dall’acclamato locale napoletano, e il Dj set di Antoa, entrambi pronti a far vibrare il palco dei Giardini del Fuenti con un’energia travolgente. I Giardini del Fuenti, con la loro bellezza naturale e la magica atmosfera della Costiera Amalfitana, faranno da cornice all'evento. Un'oasi di tranquillità e bellezza, che offre agli ospiti un'esperienza sensoriale completa, unendo gusto e spettacolo in un connubio perfetto.



Le proposte culinarie saranno presentate attraverso le food station dislocate nei giardini dalle 19.30 alle 22.30. Diversi gli chef coinvolti, ad iniziare da Michele De Blasio, Executive Chef del ristorante Volta del Fuenti, per un viaggio culinario che combina tradizione ad un tocco moderno, attraverso piatti che ripongono grande attenzione alla stagionalità, provenienza e qualità delle materie prime. A seguire poi una seria di figure importanti della ristorazione campana, tra cui: Lorenzo Montoro, Executive Chef del ristorante una stella Michelin all’interno del suggestivo Hotel Villa Cimbrione di Ravello, Il flauto di Pan; Alfonso Crescenzo Chef del ristorante stellato Il Refettorio all'interno del Monastero Santa Rosa, uno degli alberghi più originali ed iconici della Costiera; il resident Chef campano Fabio Sangiovanni del ristorante Aroma di Roma; il ristorante Acqua Pazza di Cetara, istituzione per gli spaghetti con la colatura di alici seguito dallo chef Gennaro Marciante; Pasquale & Gaetano Torrente dell’osteria contemporanea Al Convento, Casa Torrente di Cetara ; Michele De Leo con la sua cucina stellata all’interno dell’incantevole Tenuta S.Domenico a Caserta; il maestro Ciro Oliva, l’autentica pizza napoletana della Pizzeria Concettina ai 3 santi di Napoli; lo Chef Luca Calce dello storico ristorante Da Salvatore a Ravello e infine, per concludere con una nota dolce, Nicola e Andrea Pansa della storica Pasticceria Pansa di Amalfi e i fratelli Prisco e Giuseppe Pepe della rinomata Pepe Mastro Dolciere di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno).

Si alza il sipario su una serata originale, dove la bellezza della Costiera Amalfitana si unisce alla gastronomia di eccellenza e allo spettacolo senza eguali, regalando un'esperienza memorabile.