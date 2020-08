A Velia la presentazione di #Giffoni50

#Giffoni50 riparte dal mondo classico e dalle radici del suo territorio. Lunedì 10 agosto alle ore 18, nell'Area Archeologica di Velia (Ascea) sarà presentata in diretta streaming l’edizione 2020 del Festival.

Il fondatore e direttore Claudio Gubitosi anticiperà - con la partecipazione di una delegazione di giffoners - le anteprime, i film in concorso, le masterclass, gli hub italiani ed esteri in collegamento, i talenti italiani e internazionali che, insieme ai protagonisti della vita sociale, culturale e politica del Paese, saranno al fianco dei ragazzi per questa edizione speciale.

Dopo i saluti del direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Gabriel Zuchtriegel, dei sindaci di Ascea, Pietro D’Angiolillo, di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano e del presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, interverranno il filosofo, prof. Giuseppe Cantillo, e il sociologo, prof. Domenico De Masi. Al termine dell’incontro gli ospiti visiteranno l’antica città di Velia.

Chi non avesse la possibilità di essere presente a Velia, potrà seguire l'evento in streaming sul sito https://giffonilive.it/.