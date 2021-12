Giffoni Experience: aperte le selezioni per l'edizione 2022

Sono aperte le iscrizioni alla sezione ufficiale della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 30 luglio 2022, per lungometraggi e cortometraggi (sia fiction che animati) e documentari. Per partecipare c'è tempo fino al 31 maggio. Il Festival, organizzato, promosso e finanziato da Giffoni Experience e co-finanziato dalla Regione Campania, dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Giffoni Valle Piana, vedrà la partecipazione di tantissimi juror, giffoner, talenti, esponenti della cultura, della politica e delle istituzioni. Da oltre mezzo secolo Giffoni rappresenta un palcoscenico privilegiato per la produzione cinematografica destinata ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, oltre che uno dei principali hub per promuovere il confronto tra produttori, autori, distributori e pubblico.

Info utili

Verranno tenuti in considerazione i film prodotti da gennaio 2021 o che hanno avuto la premiere da giugno 2021 e sarà data priorità alle opere inedite. Per quanto riguarda i lungometraggi, le condizioni di esclusione dalla selezione sono la presentazione delle opere ad altri festival italiani, l’uscita in sala, la messa in onda televisiva o su piattaforme streaming in Italia. I cortometraggi vanno iscritti obbligatoriamente su una delle piattaforme presenti sul sito www.giffonifilmfestival.it (Eventival o FilmFreeway). Bisognerà inserire tutti i dati richiesti e procedere all’upload del film (Filmfreeway) o all'inserimento di un link per permetterci di visionare l’opera (Eventival). Non sarà richiesto nessun costo per l’iscrizione delle opere. Per ogni sezione competitiva verrà assegnato il Gryphon Award al miglior lungometraggio e cortometraggio. Otto le sezioni in cui poter candidare i propri lavori.

Le fasce d'età

Elements + 3 (cortometraggi d’animazione per bambini dai 3 ai 5 anni + lungometraggi fuori concorso); Elements +6 (lungometraggi e cortometraggi di fiction e animazione per un pubblico dai 6 ai 9 anni): Elements + 10 (lungometraggi e cortometraggi di fiction e animazione per un pubblico dai 10 ai 12 anni); Generator +13 (lungometraggi di fiction e animazione per un pubblico dai 13 ai 15 anni); Generator +16 (lungometraggi di fiction e animazione per un pubblico dai 16 ai 18 anni); Generator +18 (lungometraggi di fiction e animazione rivolti ad un pubblico adulto); GEX Doc (documentari - solo lungometraggi - sull’infanzia e l’adolescenza); Parental Experience (cortometraggi di fiction e animazione). La selezione delle opere avverrà a giudizio insindacabile della direzione artistica di Giffoni che provvederà a comunicare i risultati finali dei lungometraggi/documentari solo alle produzioni e distribuzioni dei film scelti entro il 16 giugno 2022.

Per consultare il regolamento completo: https://www.giffonifilmfestival.it/iscrizione-film