Al via il Giffoni Film Festival 2022: il programma della prima giornata

Si apre domani la 52esima edizione del Giffoni Film Festival. Il taglio del nastro, previsto per le 16.30, sarà affidato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 118 le opere in concorso, che saranno valutate da oltre 5mila giurati provenienti da 33 Paesi.

Gli ospiti

Ad aprire la sfilata degli ospiti della prima giornata della kermesse l’attrice Lunetta Savino, che incontrerà i giovani giurati in Sala Truffaut alle 18. A seguire, per la sezione Adult Impact, Erri De Luca con Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff.

Gli eventi

Numerosi anche gli eventi speciali in programma. Per il quarantennale di E.T. è prevista una proiezione speciale del film diretto da Steven Spielberg (quattro oscar) e l’esposizione del calco originale del volto di E.T. realizzato dal premio Oscar Carlo Rambaldi. Aprire il Giffoni Music Concept, sarà invece Francesco Gabbani, che incontrerà i giovani giurati in Sala Truffaut alle 18 per poi esibirsi nell’arena di Piazza Fratelli Lumiere. Al via alle 18, in vari spazi all’aperto di Giffoni, anche il Vivo Giffoni – Street Fest. A chiudere il cerchio il Giffoni Food Show con un doppio appuntamento: alle 17, presso Terrazza Cittadella del Cinema, il laboratorio di Luca Mendozza e Vincenzo Fotia; alle 19 il cooking show di Helga Liberto (Lievitista), condotto da Manuel Saraceno, volto e testimonial Giallo Zafferano.