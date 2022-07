Presentato il Giffoni 2022, tanti gli ospiti attesi: la star è Richard Madden

Cinquemila giffoner da 33 nazioni, 118 film in concorso, 250 ospiti annunciati. Sono questi i numeri in pillole dell’edizione 2022 del Giffoni Experience. La presentazione ufficiale questa mattina nell’area archeologica di Pompei. L'edizione di quest'anno è dedicata agli "invisibili"

Gli ospiti

Lunga la lista degli ospiti già annunciati. A spiccare è il nome di Richard Madden, protagonista del "Trono di Spade", ed il premio oscar Gary Oldman. Sul blue carpet anche: Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta, Oliviero Toscani, Giorgia Soleri, Erri De Luca, Domenico De Masi, Diego Bianchi, Marco Da Milano, Guido Brera, Alessandro Orsini, Cecilia Sala, Mauro Biani, Andrea Purgatori, Jago, Samuele Bersani e Tananai. E ancora: Lunetta Savino, Beatrice Grannò, Phaym Bhuiyan, Swamy Ruotolo, Valentina Romani, Micaela Ramazzotti, Chiara Muti, Filippo Gravino, Alberto Boubakar Malanchino, Ludovica Coscione, Ludovico Tersigni, Valentina Cervi, Alex Polidori, Donatella Palermo, Sergio Rubini, Francesco Apolloni, Aurora Giovinazzo. Attesi anche i ministri Di Maio e Giorgetti.

Le anteprime

Quattro le anteprime che sbarcheranno al Giffoni 2022: "Brian and Charles" del regista Jim Archer, "Ragazzaccio", il nuovo film di Paolo Ruffini, "Rosanero", film di Sky Original, e "Dc League Of Super-Pets", il lungometraggio d'animazione firmato da Warner Bros. Pictures. Fra gli eventi speciali spicca "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo" ed il quarantennale di E.T., che sarà festeggiato con una proiezione speciale.

Le dichiarazioni

“È un programma potente - spiega l’ideatore e fondatore, Claudio Gubitosi - ampio, articolato, con presenze che spaziano in tutti i campi". “Giffoni - aggiunge il direttore generale Jacopo Gubitosi - si apre nuovamente ai suoi giurati, a coloro che danno sostanza a un’idea che, da 52 anni, fa battere il cuore di milioni di generazioni. È l’edizione dell’apertura verso gli altri, della voglia di incontrarsi. Non è un caso che anche il nostro carpet, in questa edizione, si presenta rinnovato. Ha la forma di un abbraccio: è aperto all’esterno senza soluzione di continuità, né barriere. I numeri di Giffoni 2022 restituiscono il senso di questo evento che è coraggioso, determinato e ambizioso. Abbiamo lavorato per mesi con tanta responsabilità, dando vita a un progetto sempre aperto e per questo capace di tante sorprese e novità. Voglio ringraziare il team di Giffoni: le donne e gli uomini che rendono possibile l’unione delle varie anime in un solo grande “corpo”. La nostra è una grande famiglia che cresce ogni anno e che è capace, come ha fatto anche questa volta, di imprese ai limiti dell’impossibile”.