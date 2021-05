Giffoni immagine fotografia: è tutto pronto per la terza edizione digital

Dal 27 al 29 maggio, si terrà la terza edizione, tutta in digitale, di GIF – Giffoni Immagine Fotografia, organizzata dalla Associazione SOPHIA: appuntamenti online per incontrare fotografi, psicologi, artisti che con le loro immagini contraddistinguono la propria attività professionale, quotidianamente. Sarà un’occasione per conoscere il lavoro di questi ospiti e parlare in modo ampio della produzione e del consumo di immagini nella società contemporanea. Oggi una persona media in occidente guarda più immagini in un giorno di quante ne avrebbe guardate una persona in tutta la sua vita cento anni fa. La digitalizzazione delle immagini e l’avvento degli smartphone connesso con le piattaforme social hanno creato un mix che ha fatto da potentissimo catalizzatore, sia della produzione che del consumo di immagini di ogni tipo.

I dettagli



Il tema di questa edizione “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è una traccia che vuole ribadire la speranza per il mondo di uscire dalla lunga emergenza COVID 19, ma contestualmente è un modo per rendere omaggio al più grande poeta italiano, Dante Alighieri, nel settecentesimo anno della sua scomparsa. Anche quest’anno esperienze e visioni diverse del mondo sono rintracciabili nei lavori dei diversi protagonisti. Gli incontri incroceranno diverse tematiche: il paesaggio, il ritratto, la moda, il reportage, il food. La novità del 2021 arriverà con l’ultimo incontro di sabato 29 maggio in cui ci sarà spazio per una masterclass del fotoreporter napoletano Mario Spada. L’incontro prevede un intervento di circa quaranta minuti di Spada e poi venti minuti di domande da parte degli utenti online. Conducono gli incontri i docenti Eduardo Grimaldi e Nello De Luca. Anche l’edizione 2021 sarà completamente online e sarà possibile seguire gli incontri attraverso Facebook live e sul sito www.sgurz.com, media partner dell’evento.