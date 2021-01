School Experience versione digital: Giffoni si prepara all'appuntamento di marzo

Dall'8 al 12 marzo, migliaia di ragazzi - dai 6 ai 18 anni - in collegamento da Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Basilicata (Terranova di Pollino, Senise, Sant'Arcangelo), Sicilia (Palermo), oltre che dai 32 hub italiani di Giffoni saranno i protagonisti di incontri, lab e proiezioni. Ecco i numeri ed i contenuti di School Experience versione digital, il festival realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola e promosso da MIUR e MIBACT.

I dettagli

L'evento, che nel 2019 ha coinvolto oltre 10mila studenti e 1500 docenti di quattro regioni di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia) ora sarà replicato rivolgendosi agli studenti di Campania, Basilicata e Sicilia. "L'obiettivo di School Experience e' mettere in rete le realta' locali contro il vuoto, la paura, lo smarrimento - spiega Jacopo Gubitosi, managing director di Giffoni - ora più che mai questo dovere ci chiama a un atto di responsabilità nei confronti dei ragazzi che, da un anno, hanno reagito con coraggio alle rinunce imposte dall'emergenza sanitaria. Un lavoro apprezzato e sostenuto da partner importati, basti pensare all'impegno profuso dal Mibact per sostenere il cinema nelle scuole, in collaborazione con il Miur. E' grazie alla collaborazione di questi due fondamentali Ministeri che School Experience raggiunge la sua seconda edizione e coinvolgera' online migliaia di studenti e docenti protagonisti delle nostre attività".

Il punto di contatto

A fare da filo conduttore per tutta la durata dell'evento sarà il cinema con un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da registi italiani e stranieri, oltre a una competizione dedicata alle opere prodotte dalle scuole o da associazioni culturali divise per fasce d'età. Grandissimo l'entusiasmo dimostrato nei confronti della seconda edizione dell'evento: in pochi mesi sono state numerose le adesioni con ben 1532 produzioni in preselezione provenienti da Italia, Europa, oltre che da Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Corea, India, Iran, Giappone, Marocco, Pakistan, Russia, Uganda e Uruguay. Per ciascuna sezione verrà assegnato il premio School Experience Festival Award. School Experience II si chiuderà, venerdì 12 marzo, con una serata in cui saranno annunciati i vincitori della seconda edizione dell'evento