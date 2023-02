Giffoni Teatro, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere in "Bloccati dalla neve"

Una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità.Martedì 28 febbraio alla Sala Truffuat della Cittadella del Cinema per la XIII Stagione Invernale di Prosa di Giffoni Teatro tocca a Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere in “Bloccati dalla neve”, commedia di Peter Quilter (scritta durante il lockdown del 2020) per la regia di Enrico Maria Lamanna.

Lo spettacolo

Sul palco della Truffaut Iacchetti interpreta Patrick, un uomo di mezza età che vive in un cottage di campagna, ama la solitudine ed è afflitto da misantropia. Un giorno, durante una tempesta di neve, la sua pace viene turbata da Judith, interpretata dalla Belvedere, che bussa alla sua porta chiedendo pane e uova. Patrick la accontenta sperando che la donna torni nel villaggio vicino da cui proviene, ma le cose si complicano: la tempesta diventa più violenta e i due sono costretti a convivere forzatamente. Gli scontri sono inevitabili a causa dei loro caratteri forti, ma non mancheranno le risate e i momenti di pura follia.

Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, nonostante appartengano a mondi completamente diversi? Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della tempesta?

La Stagione Invernale di Giffoni Teatro, promossa dall’Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro, prosegue mercoledì 15 marzo recuperando “Il padre della sposa”, la divertente comedy piena di momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati da Gianluca Guidi, originariamente prevista a gennaio.

Info utili

Lo spettacolo andrà in scena alle 21 alla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema. Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro - Via Paolo Scarpone 8 – Giffoni Valle Piana; Tel. 3394611502; www.giffoniteatro.it; info@giffoniteatro.it. Biglietteria online www.go2.it; Botteghino Sala Truffaut: Via A. Moro 2, nei giorni di spettacolo dalle ore 19.