Tutti collegati con Giffoni winter edition: la cultura non si ferma

Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è tempo di Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia. Sarà un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community. Fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento e oltre 30 ospiti incontreranno giurati, ragazzi e famiglie.

Il programma

In questa Winter Edition del Giffoni Film Festival 2020 (tutto il programma su giffonifilmfestival.it) c’è anche lo Street Fest che diventa “on web” e lo fa conservando fascino ed emozioni. Gli spettacoli del format “A teatro con mamma e papà” sono riservati ai juror delle sezioni Elements + 3, +6, +10 e alle loro famiglie che avranno la possibilità di assistere a una rassegna d’eccezione. Le proposte di “Street artist on web” sono un dono speciale per tutti: si potrà assistere agli show di artisti e performer pronti a esibirsi in spettacoli di magia, prestigio, illusionismo e intrattenimento su www.vivogiffoni.it Tra le altre, Connessioni puPazze del ventriloquo Nicola Pesaresi incanterà tutti con uno show unico costruito sulla suggestione dei pupazzi animati. Con un omaggio a Pulcinella, Giorgio Ferraiolo chiuderà gli appuntamenti dello Street Fest on web. Attraverso il sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it e la nuova App Giffoni Film Festival – disponibile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple – sarà possibile consultare il programma, informarsi sulle attività e restare aggiornati impostando le notifiche personalizzate. Ancora di più quest’anno, le dirette streaming racconteranno le emozioni e gli incontri dell’edizione invernale. Le piattaforme per seguirle sono www.giffonilive.it e www.vivogiffoni.it, quest’ultima dedicata a spettacoli e street artist.