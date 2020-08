Vietri: il concerto degli Am Bros One chiude l'edizione di "Giocavietri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Stasera 2 agosto, alle ore 20,00, alla Marina di Vietri sul Mare, la manifestazione "Giocavietri sul Mare" chiude con il concerto degli Am Bros One - nome d'arte scelto dal duo composto dai fratelli, Manuel Ambrosone (chitarre) e Gabriel Ambrosone (fisarmonica) - impreziosito dalla performance di danza, ideata dalle coreografe Serena D'Amore e Alessia Scermino, e seguito ancora da una carrellata di artisti - Federica Nutini, Rossella Iannone, Luca Argenti, Anna Maggi, Carmine De Feo e Antonio Ferrara - che hanno fatto della musica e dello spettacolo la loro scelta professionale. La kermesse, organizzata in occasione della 42esima edizione di "Giocaitalia" dal giornalista Sandro Ravagnani, con il sostegno e il patrocinio del sindaco Giovanni De Simone e dell'assessore al Turismo e spettacolo Antonello Capozzolo, gode anche del patrocinio della Regione Campania e del Parlamento europeo. La serata sarà presentata da Nunzia Schiavone e Sandro Ravagnani. Ingresso gratuito, posti a sedere nel rispetto del distanziamento prescritto dalle norme anti-covid.

Info 0825 1490919 - 0825 986177 – 328 8583973.