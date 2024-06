“Giochi in campo” a Dragonea: l'iniziativa per i più piccoli, nel ricordo di Mister Totonno

Dragonea rinnova l’appuntamento con gli eventi sportivi dedicati ai più piccoli: è in programma il 26 e il 28 giugno alle ore 17, nel campetto parrocchiale “Antonio Ferrara”, “Giochi in campo” organizzato da i “Portatori di tradizioni” (gioventù di Dragonea) in collaborazione con l’Associazione Trasboneia 2000 e il coinvolgimento del CSI Sez. Cava de’Tirreni.

"Una iniziativa per bambini e ragazzi all’insegna dello sport e del sano divertimento, con un ricordo speciale a Mister Totonno, un mentore di rara umanità che rimarrà per sempre nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e hanno fatto tesoro dei suoi umili e preziosi insegnamenti di vita", hanno osservato dal Comitato Civico Dragonea.