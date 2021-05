La ripartenza, su il sipario: in scena "Il gioco serio del teatro"

Scena Teatro riparte con la rassegna "Il gioco serio del teatro". Il sottotitolo è un urlo di liberazione: la ripartenza. Il direttore artistico è Antonello De Rosa e tutti gli eventi si terranno presso il Museo Diocesano San Matteo, a Salerno.

I dettagli

Si proseguirà fino alla prima decade di agosto, in Largo Plebiscito. Il primo appuntamento è fissato sabato 5 giugno alle ore 18 e 19.30. In programma il laboratorio Scena Teatro che presenta "Letteralmente parlando": visita guidata al Museo Diocesano San Matteo a cura di Antonella Valitutti. Alle ore 20.30, presentazione libro “Pani co zuccuru” di Pasquale Petrosino. Venerdì 11 giugno, alle ore 21, ScenaTeatro presenta Antonello De Rosa in Jennifer con Caterina Ianni, Marianna Avallone. Regia Antonello De Rosa.