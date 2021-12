“Giornata Internazionale della montagna 2021”: escursione guidata a Ravello

Sabato 18 dicembre 2021 il Comune di Ravello celebrerà la “Giornata Internazionale della montagna”, una cerimonia significativa che promuove il rispetto, la tutela e la valorizzazione delle montagne quale affermazione del progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo.La Giornata della Montagna è solo il primo tassello di un progetto più ampio che si è prefissato l’amministrazione Vuilleumier che è già al lavoro per un azione di sistema più ampia volta a promuovere il turismo naturalistico al fine di coniugare territorio e tutela dello stesso, bellezze paesaggistiche, tutela delle biodiversità, inclusione sociale, saperi e sapori. Un settore che tra l’altro negli ultimi anni ha visto sempre più accrescere la sua attrattività e che attrae ogni anno dal 15% al 20% circa del turismo globale.

L'escursione

La giornata internazionale della montagna sarà quindi occasione per anticipare alcune iniziative in atto e la presentazione del primo itinerario individuato e denominato “Fontana Carosa – Edward Morgan Forster”, dedicato allo scrittore inglese che qui ambientò Storia di un panico, uno dei suoi primi racconti, pubblicato per la prima volta nel 1911 nella raccolta Omnibus Celeste.Il raduno è previsto per le ore 9,00 in Piazza Vescovado. Dopo il saluto del Sindaco e la presentazione della giornata, si partirà verso località Fontana Carosa dove si terrà la lettura di alcuni brani tratti da Storia di un panico prima del rientro in città.L’itinerario prevede, inoltre, una serie di soste tematiche per approfondire temi e aspetti legati al percorso, al nostro patrimonio paesaggistico, naturalistico e demoetnoantropologico. L’escursione sarà accompagnata da guide volontarie, certificate AIGAE.È possibile effettuare la prenotazione tramite email scrivendo a assessorato@comune.ravello.sa.it oppure tramite messaggio whatsapp al +393208407605. Per una migliore gestione della giornata, anche in virtù del rispetto delle norme anticovid, si richiede la prenotazione e il possesso del Green Pass.

Il programma

Sabato 11 Dicembre 2021

Piazza Vescovado - Ravello

ore 9,00 Raduno, saluto del Sindaco e presentazione del progetto

ore 9,30 partenza

ore 12.00 arrivo previsto, Lettura brani Storia di un panico di Morgan Forster

Itinerario “Fontana Carosa – Edward Morgan Forster”

da Ravello Piazza Vescovado - Fontana Carosa

Tempi di percorrenza: 2,5 ore circa più le soste.

Altitudine minima 360 mt

Altitudine massima 600 mt

Dislivello 240mt

Distanza solo andata 3.60 km

Andata e ritorno 7.20 km

Difficoltà: Intermedio

Equipaggiamento necessario: scarponcini da trekking o, comunque, scarpe comode sportive, abbigliamento comodo, bastoncini telescopici, acqua (max un litro vista la presenza di fontane e sorgenti lungo il percorso, colazione a sacco.