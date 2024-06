Giornate Europee dell’Archeologia: tre giorni di eventi al museo di Pontecagnano

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno, dal 14 al 16 giugno, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia (#GEA2024), l’iniziativa annuale coordinata dall’Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva (INRAP), sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il MAP propone per questa tre giorni un ricco programma di attività rivolte a un pubblico ampio all’insegna della divulgazione della ricerca archeologica e dell’accessibilità al patrimonio culturale, organizzate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università di Salerno, l’Università degli Studi del Molise, l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno, l’Istituto Superiore “A. Galizia” di Nocera Inferiore e Legambiente “Circolo Occhiverdi”.

Il programma

Venerdì 14 giugno, dalle ore 17.00 alle 18.30, si terrà la presentazione del volume “Un contesto femminile principesco da Pontecagnano” (Pandemos, 2023) della prof.ssa Mariassunta Cuozzo dell’Università degli Studi del Molise. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della direttrice del Museo di Pontecagnano, la dott.ssa Serena De Caro, dialogheranno con l’autrice la dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, Segretariato regionale della Campania, e i professori Carmine Pellegrino e Michele Scafuro, del Dispac dell’Università di Salerno.

Sabato 15 giugno, dalle ore 16.30 alle 18.30, i visitatori potranno prendere parte al percorso tattile “Il Museo a portata di mano”, a cura del Servizio educativo del MAP con la collaborazione dell’UICI di Salerno. Durante il pomeriggio l’esperienza tattile sarà arricchita dal laboratorio di ceramica e tornio per adulti e bambini a cura dei docenti ceramisti dell’Istituto “A. Galizia” di Nocera Inferiore, Santino Campagna, Francesco Capaldo e Maurizio Della Greca. La partecipazione alle attività è gratuita previa prenotazione obbligatoria al numero 089/848181.

Domenica 16 giugno, alle ore 10.30, si terrà al Museo la presentazione “Dallo scavo alla vita quotidiana. Storie dall’abitato dell’antica Pontecagnano” durante la quale saranno mostrati al pubblico i risultati delle più recenti indagini archeologiche, a cura del prof. Carmine Pellegrino e della dott.ssa Antonella Massanova – Dispac dell’Università degli Studi di Salerno. Alle ore 11.00 la mattinata proseguirà al Parco archeologico di Pontecagnano con la visita guidata gratuita alla scoperta dell’abitato della città antica.