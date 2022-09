Giornate Europee del Patrimonio: il programma delle iniziative nel salernitano

Tornato le Giornate Europee del Patrimonio. L'appuntamento è per sabato e domenica 24 e 25 settembre. Visite guidate, aperture straordinarie ed iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura.

Il programma

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per sabato 24 settembre ha organizzato nei musei e parchi archeologici, oltre al consueto orario, le seguenti aperture straordinarie serali:

Salerno - Complesso monumentale di San Pietro a Corte 20-23;

Minori - Villa Romana 19,30-22,30;

Buccino - Museo Archeologico 19,30-22,30;

Sala Consilina - Museo Archeologico 20-23.

Domenica 25 settembre, invece, apertura straordinaria diurna di 4 ore:

Nocera Superiore - Domus del Decumano di Nuceria (che riaprirà al pubblico) 9-13;

Sala Consilina - Museo Archeologico 9-13;

Buccino - Museo Archeologico 9-13, 15-19.

Per sabato 24, invece, il Centro Turistico Giovanile Comitato Provinciale Salerno A.P.S. ha organizzato, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino, una Camminata per conoscere la storia e i luoghi della Scuola Medica Salernitana, la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo, considerata l'antesignana delle moderne università. Partenza da via Arce. Questi gli orari: 10.00 / 11.00 / 18.00 / 19.00.

Eboli e Pontecagnano

Doppio appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio anche al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele. Due le aperture straordinarie: sabato dalle ore 18.00 alle 21.00 e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con ingresso gratuito. Sabato, invece, il Museo Archeologico di Pontecagnano aprirà al pubblico fino alle 22.30 con ingresso simbolico a 1 euro. La serata si aprirà alle 20.30 con la performance di danza contemporanea Contaminazioni a cura delle Associazioni Campania Danza, direzione artistica di Antonella Iannone, e Borderline Danza, direzione artistica di Claudio Malangone, che permetterà di attraversare il Museo e le sue collezioni accompagnati dalla danza e dalla musica. La giornata di domenica sarà dedicata all’intrattenimento e al gioco divertente e istruttivo. I piccoli visitatori del MAP, infatti, potranno dedicarsi al GiOcaPicentia, il megagioco dell’oca da pavimento che ripercorre con riferimenti e domande divertenti la lunga storia di Pontecagnano. L’attività è adatta a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Primo turno: ore 9.30-11.00 Secondo turno: ore 11,30-13.00