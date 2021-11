Thanksgiving: al King's Cross c'è il raduno dei golosi nel giorno del ringraziamento

L'immancabile tacchino all'americana inaugurerà la cena per il giorno del ringraziamento, evento in programma il 25 novembre al King's Cross Irish Pub di Salerno. Il tacchino ripieno di castagne e salsiccia, glassato al burro, delizierà il palato dei golosi.

Il menù

Poi salsa gravy - la tipica salsa a base di mirtilli - cornbread, cioè il pane con farina di mais. Si prosegue con insalata di fagiolini, crema di zucca, insalata croccante con noci, miele e mela, apple pie cioè la torta tipica americana con mele e cannella. Prenotazione al numero telefonico 089236111. King's Cross, dunque, dà appuntamento ai buongustai. "Non solo Halloween come una festa pagana - spiegano gli organizzatori - ma anche una festa di origine cristiana, osservata negli Stati Uniti d’America, in Canada, Panama, Granada, Santa Lucia, in Liberia in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso".