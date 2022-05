La rete dei giovani con background migratorio: due giorni di incontri a Salerno

Le nuove generazioni italiane si raccontano”, seminario organizzato dal CoNNGI, la rete di associazioni di giovani con background migratorio. Quest’anno la due giorni si terrà a Salerno presso il Grand Hotel Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1), il 27 e 28 maggio 2022. In allegato il programma dettagliato. La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 27 maggio alle ore 11:30 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città.

Lo scenario

L’evento è promosso dal CoNNGI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’associazione territoriale del CoNNGI Ubuntu - Nuove generazioni italiane, la Fondazione della Comunità Salernitana, le ACLI provinciali di Salerno e l’Ufficio Migrantes Salerno- Campagna-Acerno, con il supporto dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione della Comunità Salernitana, la Fondazione Caritas Salerno, il Consorzio cooperative sociali LA RADA, le ACLI provinciali di Salerno, l’Ufficio Migrantes Salerno-Campagna-Acerno e Anpal Servizi, e il patrocinio del Comune di Salerno e dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il seminario vedrà confrontarsi le nuove generazioni con numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali – è prevista la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Andrea Orlando – della politica, della società civile, giornalisti e soprattutto artisti, scrittori, registi, storici, docenti e personaggi legati al mondo della cultura, fra cui Maruego, rapper fra i più amati dai giovanissimi; Hasna Amachaar, finalista di Bake Off Italia; Amir Issa, rapper e scrittore che da tempo si dedica alla promozione della cultura come strumento di crescita e inclusione; e molti altri.

Il programma

Si parte il 27 maggio con quattro sessioni tematiche parallele: “I nuovi italiani: figlie e figli di un paese crogiuolo di culture”; “Presenze in cerca di ascolto: le nuove generazioni italiane tra letteratura e teatro”; “Musica e cinema: movimenti culturali e mezzi di riscatto sociale delle nuove generazioni italiane”; “Il mondo a tavola: i giusti ingredienti per un menù inclusivo”. Il 28 maggio sono in programma sintesi e restituzione dei risultati dei lavori del giorno precedente e una tavola rotonda conclusiva.

Prosegue, così, l’impegno del CoNNGI nel dare voce ai giovani con background migratorio, rendendoli protagonisti di un dialogo costruttivo con tutti gli attori istituzionali, politici e sociali coi quali poter immaginare e costruire insieme una società che sia in grado di rispondere alle sfide della complessità che caratterizza i nostri tempi.

La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione scrivendo a info@conngi.it

Il CoNNGI

Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (CoNNGI) e` un’associazione di promozione sociale nata nel 2017 nell’ambito di un percorso promosso dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per rappresentare a livello nazionale e internazionale tutti i giovani con background migratorio. Riunisce 40 associazioni attive in tutta Italia coinvolgendo oltre cinquemila giovani, che rappresentano un “ponte” fra il nostro Paese e più di 40 Paesi nel mondo.