"A tavola con Giovanna Voria" in nome della Dieta Mediterranea

Mangiare e riflettere sulla Dieta Mediterranea: questo l'obiettivo della cena evento "A tavola con Giovanna Voria" in programma sabato 9 luglio alle 20.30 presso la country house "Il rifugio del contadino" a San Giovanni a Piro in località Bosco. A condurre le danze la giornalista Antonella Petitti.

La cena

Un'iniziativa che parte dall'amicizia fra Isabella Gregorio e Giovanna Voria, due contadine cilentane con le mani in pasta e un destino comune, e che permetterà ai partecipanti di vivere un vero e proprio viaggio nella cultura culinaria cilentana. Fra frittelle di erbe spontanee, insalata mediterranea e laganedi farina di canapa con ceci di Cicerale, ci sarà la possibilità di soffermarsi sull'importanza della dieta mediterranea e sulla sua capacità di superare i confini locali e diventare un vero e proprio simbolo dell'Italia nel mondo. “Abbiamo bisogno di nuovi contadini che, comprendendo il valore della terra, sappiano trovare nuove strade per sostenere un’agricoltura consapevole e matura, attenta e sostenibile. La biodiversità e la cultura gastronomica che abbiamo è un patrimonio da preservare a tutti i costi, anche per la nostra salute” sottolinea Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea. “Non è semplice scegliere di non allinearsi, offrire panorami e tempo di condivisione invece che schermi al plasma e tecnologia, ma è la strada che ci sembra più coerente a chi siamo. Amiamo questo luogo incantato, fatto di tempi lunghi, coltivazioni, animali da governare e lo rispettiamo godendocelo senza filtri e offrendolo a chi sceglie di stare con noi” aggiunge Isabella Gregorio, che gestisce la country house ereditata dal nonno sulle colline del Golfo di Policastro e che dato vita all’Azienda Agricola Magarìe e al progetto Mediterranea Social Canapa.