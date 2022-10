A Salerno la 43esima tappa del giro d'Italia di plogging

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si terrà a Salerno, grazie a Voglio un mondo pulito e Retake Salerno, la 43° tappa del Giro d’Italia Plogging 2022. Appuntamento sabato 29 ottobre alle 9.30 al bar B-Est (sul lungomare Colombo, Pastena, lato mare). Da lì ci si incamminerà verso il centro raccogliendo rifiuti.

L'obiettivo

Il Giro d’Italia Plogging 2022 è semplicemente un’idea a cui vari gruppi, che non si conoscevano, hanno aderito dedicandogli una delle loro abituali attività di raccolta. Un’idea di custodia e cura per l’ambiente che sta percorrendo e contagiando l’intera penisola. Insieme agli organizzatori principali altri partner: Lions Club Salerno Arechi, Rete dei giovani per Salerno e Comitato Territoriale Salerno Mia.