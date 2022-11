Giungano protagonista della sesta tappa di Cilento Travel Experience

Riprendono i viaggi del Viandante e del Gusto di Cilento Travel Experience. Sabato 19 Novembre, dalle ore 15.00, sarà possibile conoscere e scoprire la storia e i sapori di Giungano, il paese dell'Antica Pizza Cilentana, grazie a una piacevole passeggiata tra le bellezze e le tradizioni del borgo. A dare il benvenuto ci sarà anche la simpatica giullarata della compagnia "Animazione 90", che concluderà il percorso, proponendo antichi racconti del Cilento in una forma spettacolarizzata.Cilento Travel Experience è un progetto, finanziato dai fondi regionali POC Campania 2014/2020, che vede il Comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Rutino, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara.

L'iniziativa

L'obiettivo è far conoscere e scoprire i nove comuni attraverso tre percorsi tematici che ne esaltano le bellezze naturalistiche, culturali, folkloristiche ed enogastronomiche."Il comune di Giungano è sempre in prima linea per la valorizzazione del nostro borgo>> afferma Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, << Progetti come Cilento Travel Experience danno l'opportunità di far scoprire e conoscere le straordinarie peculiarità del nostro territorio ad un numero sempre maggiore di persone. Tutto questo è possibile anche grazie alla rete dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, di cui noi sposiamo i principi fin dall'inizio della sua costituzione. Vi aspettiamo, dunque, a Giungano per valorizzare e far crescere insieme il territorio"

I viaggi del viandante e del gusto proseguiranno il 26 Novembre a Capaccio Paestum, il 3 Dicembre ad Agropoli e il 10 Dicembre a Rutino. La segreteria organizzativa di Cilento Travel Experience è a disposizione per ulteriori informazioni. La partecipazione è limitata a max 25 persone per ciascun tour con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience, scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com oppure telefonare al 3890309729.