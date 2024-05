Curiosità, il Gran Ballo dei Maturandi all'Istituto “Genovesi - da Vinci”

Gran Ballo dei Maturandi 2024

Per celebrare l'importante traguardo raggiunto dagli studenti e promuovere valori di rispetto e inclusione, la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Genovesi - da Vinci” di Salerno, prof.ssa Lea Celano, è lieta di annunciare il Gran Ballo dei Maturandi 2024, un'occasione speciale per celebrare il percorso di studi dei ragazzi delle classi quinte che si apprestano a concludere questa importante fase della loro vita.

L'evento si terrà giovedì 30 maggio dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso la palestra dell'Istituto. Questo ballo non è solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per salutarsi e augurarsi il meglio per il futuro. È un “rito propiziatorio” che mira a promuovere valori fondamentali come l'inclusione, il rispetto reciproco e la lotta contro la violenza, in particolare la violenza sulle donne.

I ragazzi hanno aderito con entusiasmo a questo progetto, che si fonda sull'idea che il rispetto reciproco sia alla base di ogni interazione umana. La lotta contro la violenza sulle donne parte da un lavoro profondo sul valore del rispetto, che deve essere reciproco tra uomini e donne, ma che deve partire dal rispetto verso sé stessi.

Il Gran Ballo dei Maturandi 2024 si basa su questi principi fondamentali, che costituiscono il cuore e l'anima di questo evento organizzato dalla nostra docente referente Manuela Compatangelo, che vanta una lunga esperienza nel campo della danza e del teatro. È un momento di celebrazione, ma anche di riflessione e impegno per un futuro migliore.