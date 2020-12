Gran galà lirico al Teatro Verdi: si alza il sipario, on line

E' tutto pronto per il gran galà lirico al teatro Verdi di Salerno. Il 27 dicembre, alle ore 20, Marcelo Alvarez, tenore, Anna Pirozzi, soprano e Bachtouridze Mzia, pianoforte allieteranno le famiglie salernitane che vorranno godere di relax, spensieratezza ma soprattutto cultura. La cultura non va in soffitta: deve difendersi dal Covid e dall'oblio. Musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti.

Info utili

Lo spettacolo è trasmesso on line in diretta streaming gratuita sui seguenti canali FB: pagina ufficiale di Regione Campania, Scabec, Comune di Salerno, Sindaco di Salerno, Teatro Verdi di Salerno, Portale Salerno Cultura - Comune di Salerno. In diretta su Lira Tv.