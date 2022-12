Gran Galà di Natale, tutto pronto al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli

E’ in programma venerdì 23 dicembre alle ore 20.00, presso il Cineteatro “De Filippo” di Agropoli il “Gran Galà di Natale”, una iniziativa di solidarietà per coloro che hanno subito danni per l’alluvione che ha colpito la città di Agropoli lo scorso 19 novembre. Una bella serata all’insegna della musica, danza, ma ci sarà posto anche per perfomance teatrali di ragazzi speciali e tanto altro. Presentazione della serata a cura di Pierluigi Iorio, attore e direttore artistico della struttura teatrale agropolese. Ingresso a pagamento. L’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Agropoli e Cilento per iniziative a favore di privati e attività produttive danneggiati dall’evento atmosferico.

I commenti

"Abbiamo operato un accordo con la presidente della Croce Rossa Italiana del Comitato locale, Gianna Infante, al quale seguirà un protocollo di intesa – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – che prevede lo svolgimento di attività ed iniziative a favore delle persone vittime dell’alluvione di novembre scorso ad Agropoli. Alla CRI, che tanto si è prodigata durante quell’evento eccezionale come numerosi altri organi di soccorso, pubblici e privati, andrà il ricavato della serata. Sono certo che il grande cuore degli agropolesi emergerà ancora una volta. Vanno avanti ovviamente tutte le procedure utili per cercare di far riconoscere un ristoro a tutti coloro che sono stati danneggiati".

"Siamo vicini ai privati e commercianti –afferma l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – che sono stati vittime del violento alluvione delle scorse settimane. Ieri, abbiamo voluto fare un giro tra gli esercenti di via Pio X, tra i più colpiti dall’evento del 19 novembre, con il campione Totò Schillaci, per mostrare loro vicinanza. Continueremo a farlo, per loro e gli altri, con altre iniziative in programma".