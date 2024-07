Rievocazioni storiche, enogastronomia e musica popolare: a Contursi arriva "Grani in festa"

“Festival di rievocazione delle antiche tradizioni del mondo contadino attraverso un viaggio nella storia in terra di briganti della località Piana”. Così annuncia la terza edizione di “Grani in Festa” la presidente dell’associazione Chiana, Pasqualina Moscato. L’evento si terrà dal 19 al 21 luglio in località Piana di Contursi Terme. L’evento culturale ed enogastronomico è organizzato dall’associazione culturale senza scopo di lucro “Chiana” e gode del patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Contursi Terme, della Pro Loco Contursi Terme e del Comitato festa San Donato. Tre giorni di incontri tematici, laboratori didattici, tornei di tiro con l’arco, salotti letterari, stand enogastronomici con pranzo e cena tra gli ulivi, mostre d’epoca sulla civiltà contadina e musica popolare. “Grani in Festa rappresenta il senso più profondo che i valori della vita contadina e che la vita nelle piccole comunità trasmettono alle nuove generazioni e alla società moderna”, spiega il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. “La Provincia di Salerno è al fianco di iniziative culturali come questa che valorizzano le aree interne con le sue caratteristiche ambientali, geomorfologiche, agroalimentari e storiche, che grazie alle loro tradizioni millenarie rendono unico il territorio”.

Il programma

Il ricco programma della terza edizione di Grani in Festa prevede anche incontri informativi destinati agli operatori del mondo agricolo e momenti di relax e divertimento all’insegna della musica e dei piatti tipici dell’antica tradizione contadina contursana.

Venerdì 19 luglio

Ore 19:00: Taglio del nastro e apertura degli stand enogastronomici

Presentazione del libro “Valle del Sele e Dintorni, Brigantaggio post unitario 1860/65”

Benedizione dei mezzi agricoli Musica disco “Chiana Disco Farm”

Esercitazioni di tiro con l’arco

Rievocazione storica “Chiana: terra di briganti”



Sabato 20 luglio



Ore 17:30: Raduno delle auto d’epoca Dimostrazione di arrampicata a cura della Protezione Civile Vallo di Diano

Laboratorio didattico

Esercitazioni di tiro con l’arco

Mostra “Riviviamo gli antichi mestieri”

Percorso enogastronomico con musica popolare



Domenica 21 luglio



Ore 9:00: Agriraduno Laboratorio didattico

Ore 12:30: Pranzo tra gli ulivi con musica popolare