San Valentino alle Grotte di Pertosa-Auletta: edizione speciale con visite serali

Come ogni anno la Fondazione MIdA festeggerà l’amore con un evento dedicato alle coppie comunque intese. Per la sola serata del 14 febbraio ci saranno delle visite guidate con posti limitati alle grotte di Pertosa-Auletta.

Il programma

Alle ore 17.30, alle ore 19.00 e alle ore 20.30 sarà possibile entrare, accompagnati da una delle guide in un viaggio che porterà a scoprire il “Bacio nella roccia”, simbolo dell’amore che, a dispetto delle paure e delle solitudini a cui la società contemporanea ci mette di fronte, è più forte del tempo e dello spazio. Un simbolo della libertà, della pazienza e del rispetto!Una visita romantica, densa di emotività e di fantasia. Obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata telefonando al numero 0975397037 o scrivendo a prenotazioni@fondazionemida.it. Questo evento fa da prologo alla prossima riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta e dei Musei MIdA, programmata per il 4 marzo 2022. Per maggiori informazioni si può scrivere a marketing@fondazionemida.it.