"Erbe curative per ferite di guerra": escursione e solidarietà con l'associazione Erchemperto

Cultura e solidarietà: sabato 26 marzo alle ore 18 l'associazione Erchemperto attraverso le guide salernitane scenderà in campo a sostegno dei colleghi ucraini.

L'appuntamento

E' fissato davanti al tempio di Pomona, nel cuore del centro storico di Salerno. Si tratta di un itinerario teatralizzato alla scoperta del Plaium montis, della Scuola Medica e del Giardino della Minerva. I partrecipanti conosceranno anche un'allieva del dottor Silvatico… "Come guide turistiche - spiegano gli organizzatori - ci stiamo mobilitando per aiutare i nostri colleghi ucraini e soprattutto una collega che, per sfuggire all’avanzata russa ha avuto un brutto incidente ed è rimasta bloccata in un paesino" Il contributo, che sarà devoluto integralmente, è di euro 10. E’ necessario prenotare, dalle ore 10 alle 17 al numero telefonico 089252423.