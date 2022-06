GuitarSció, pronto a partire il primo festival della chitarra al sud

Prima edizione per il GuitarSció, festival della chitarra organizzato dall’associazione di promozione sociale “MIUSIC” con la direzione artistica di Ciro Manna, che si terrà questa estate il 9 e 10 luglio a Battipaglia, a pochi chilometri da Salerno e ad un passo dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il nome GuitarSció nasce da un gioco di parole, dall’assonanza che il termine inglese “show” ha con la voce espressiva “sciò”, espressione scaramantica utilizzata per allontanare il malocchio. Nato con l’intento di ospitare alcuni fra i principali protagonisti nazionali ed internazionali di questo meraviglioso strumento, GuitarSció prende forma dal desiderio di riportare la musica suonata sui palchi, dopo il lunghissimo periodo di stop dovuto all’emergenza covid.

"Il festival nasce dal desiderio di vivere un “mondo migliore. Ciò che si vuole realizzare è riaccendere un “faro” sulla musica suonata dal vivo, sull’importanza che essa ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi, sulla disciplina che sottintende, sull’emozione che solo essa può trasferire durante lo spettacolo".

Gli ospiti

Tanti i protagonisti che calcheranno il palco del festival, che sarà presentato da Peppe Fiori e Kali di Rocker TV, fra i quali Paul Gilbert, Andrea Braido, Matteo Mancuso, Ciro Manna con Walter Ricci, Bermuda Acoustic Trio e Pierangelo Mugavero.

Durante il pomeriggio, come “aperitivo” musicale, nell’area stand tante demo e clinic con grandi nomi della chitarra come Carlo Fimiani, Pietro Condorelli, Andrea Palazzo, Peppe ‘o Blues, Carmine Santimone, Mimmo Langella, Carmine Migliore, Marco Laurenza.

Ma GuitarSció non sarà soltanto concerti. Attraverso i tanti espositori sarà infatti possibile entrare in contatto con le maestranze del mondo della 6 corde, incontrando liutai, produttori di amplificatori, produttori di effetti a pedale, produttori di plettri.

All’interno dell’area evento saranno disponibili, inoltre, zone di ristoro (food & beverage), una zona backstage e non mancherà una rappresentanza della mozzarella di Battipaglia, a cura di uno dei caseifici più rinomati della zona.

Il programma e gli orari 9 e 10 luglio

Apertura cancelli: ore 17:00

Ore 17:45: start demo e clinic presso Area Espositori

Ore 20:30: apertura concerti Area Palco

-9 luglio: Bermuda Acoustic Trio, Matteo Mancuso, Andrea Braido

-10 luglio: Pierangelo Mugavero, Ciro Manna feat. Walter Ricci, PAUL GILBERT

Chiusura Concerti: ore 24:00