Gusto Italia in tour: tanta curiosità in piazza della Concordia

C'è tempo fino a domani per visitare Gusto Italia in tour, il festival itinerante dedicato alla valorizzazione del Made in Italy, dalle tipicità all’artigianato, in Piazza della Concordia, per raccontare le migliori produzioni del centro sud. Sempre aperto, a ingresso gratuito, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa firmata dall’Associazione Italia Eventi consente di abbattere le distanze e fare acquisti direttamente dai produttori e dagli artigiani.

L'iniziativa

Tra show cooking, degustazioni e spettacoli, Gusto Italia, organizzata in collaborazione con Confagricoltura Salerno e l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

Foto di Antonio Capuano