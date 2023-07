"Gusto Italia in Tour" fa tappa a Castellabate: quattro giorni con le eccellenze del territorio

La fiera dell'enogastronomia, dell'artigianato e del turismo fa tappa a Santa Maria di Castellabate. L'appuntamento è in piazza Lucia dal 13 al 16 luglio dalle 17 alle 24.

Gusto Italia in Tour

In programma prodotti tipici delle regioni italiane e artigianato artistico italiano. Per i più piccoli, invece, ci sarà il teatro dei burattini. Gusto Italia, evento itinerante firmato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Castellabate, grazie all’interessamento del sindaco Marco Rizzo e dell’Assessore Nicoletta Guariglia, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, della Camera di Commercio di Salerno, della Confederazione Nazionale Artigianato Cna di Salerno e dall’Unoe, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Cinque le regioni italiane presenti a questa tappa: dalla Campania giungeranno salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta e biscotteria artigianale irpina. Tanti i dolci tipici campani, ma anche i donuts, le crepes e i waffelini in vari gusti e colori. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, liquore alla canapa e al finocchietto. Da Capaccio Paestum ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti derivati. Dalla Puglia taralli friabili, anche senza lievito e in tanti gusti. Dalla Basilicata pasta artigianale, peperoni cruschi, legumi, formaggi e salumi tra cui il noto Canestrato di Moliterno e un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta. Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti. Dalla Sicilia il cioccolato di Modica, assieme ai tanti dolci tipici dell’isola tra cui cannoli e pasta di mandorle.