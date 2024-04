Tutto pronto per Habitat Fest, la festa ecosostenibile itinerante a Salerno

E' in programma dal 6 al 7 aprile, a Salerno, Habitat Fest, una festa ecosostenibile itinerante a conclusione del lungo e intenso progetto “Habitat: riabitare insieme nuovi ecosistemi urbani” che ha interessato, nell’ultimo anno, il centro storico e la zona orientale della città attraverso l’Habitat School, l’Habitat School Kids e gli spin-off di Habitat. L’Habitat Fest! sarà occasione per ascoltare testimonianze preziose, riflettere attraverso laboratori e mostre e fare festa insieme, nel pieno rispetto dell’ambiente. Sabato 6 aprile la Festa inizierà dalle 10 al Parco Urbano dell’Irno, presso il Teatro Ghirelli, per condividere quanto fatto con istituzioni, associazioni e cittadini e discutere insieme degli strumenti di amministrazione condivisa per la co-gestione delle aree verdi pubbliche. A cominciare dal mercatino del baratto a cura di Hormè liberi di crescere, pensato per coinvolgere gli under 18, ed una tavola rotonda, insieme agli Assessori Massimiliano Natella e Paola De Roberto.

A seguire l'esibizione della piccola Banda Kalangu, nata nel corso del progetto, con il supporto del Maestro Francesco Fasanaro, mentre dal mattino sarà possibile giocare nel parco con i giochi di legno di riciclo dell’associazione Lo Stare Insieme e visitare, nell’ex fornace, la mostra “Rassegna Bold”, un’esposizione degli artisti senegalesi Zeus e Bassirou Fall con opere prodotte da materiali di riciclo, a cura di Art.Tre. Nel pomeriggio spazio alla masterclass di Capone Bungt e Bangt per imparare a realizzare e suonare strumenti musicali creati con materiali di riciclo. A chiudere la prima giornata di festival il concerto del collettivo ethno-jazz PS5, che presentano il loro nuovo album “Echologia”, e Tonico Settanta con Banda Maje, in collaborazione con il partner di progetto Campania Eco Festival.

I dettagli

Domenica 7 aprile la Festa continua in modo itinerante. Alle ore 10.30 partenza in bici, per chi vorrà, dalla Stazione Marittima di via Molo Manfredi, proseguendo fino all'ex campo di calcio di Via Carnelutti, nel Quartiere Europa, dove è in atto un processo di rigenerazione per dare forma ad orti sociali ed una nuova area di biodiversità urbana. Una volta giunti a destinazione si potrà prendere parte ad un laboratorio di botanica (per adulti e bambini) a cura di Marta Guadagno e, a seguire, un incontro per discutere sul futuro dell’ex campo di calcio con istituzioni e associazioni cittadine, partendo da racconti di pratiche locali e nazionali. L'attività riprenderà nel pomeriggio con un laboratorio sulla manutenzione della propria bicicletta, in collaborazione con Fiab Salerno, dopodiché si proseguirà verso il centro storico della città, con destinazione salita di Montevergine. Nell’area di biodiversità di Montevergine Park, interamente rigenerata, avrà luogo lo spettacolo aperto al pubblico “Voce del Verbo Alveare” di Teatro Rebis, a cura di Ablativo. La festa si concluderà poi presso il punto di comunità iMorticelli, a Largo Plebiscito, con il concerto dell'artista DADA’, songwriter / producer che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche.

Curiosità

“Habitat: riabilitare insieme nuovi sistemi urbani” è un progetto ideato da Blam, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il patrocinio del Comune di Salerno in collaborazione con Campania ECO Festival Marea, Hormé Liberi Di Crescere, ZAP laboratorio urbano, I semi del Futuro aps, con il supporto della Fondazione della Comunità Salernitana.