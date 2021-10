Notte da brividi nel bosco: cestini, torce, campo di mais e sfilata di zucche matte

La notte nel bosco, il campo di mais, weekend con il brivido: i bambini e le loro famiglie sono attesi nell'oasi Lagosele di Eboli, negli ultimi due fine settimana di ottobre.



L'ambientazione

Gli gnomi del bosco hanno finito di lavorare molto tardi e sono impegnatissimi con i preparativi della grande festa che si terrà nel bosco il sabato e la domenica, di sera, il 23 e 24 ottobre, poi il 30 e il 31, dalle ore 19.

I dettagli

L'oasi Vivinatura Lago Sele di Eboli organizza la terra delle zucche in versione Halloween: accoglienza e benvenuto a tutti i mostriciattoli in maschera e ai loro genitori. Il consiglio degli organizzatori: "Munitevi di orribile costume e di cestino per dolcetto-scherzetto". Alle ore ore 19.30, vasca di mais e apertura del laboratorio di intaglio della zucca. Alle ore 20, cocktail di benvenuto servito da orripilanti personaggi. A seguire cena mostruosa. Alle ore 21, partenza per l’avventura al buio nel bosco con torce ed effetti speciali. Previsto anche il labirinto di fieno notturno e incontri da brividi. Percorso extra per i più coraggiosi. Alle ore 22.30, spazio alla sfilata delle zucche matte. La buonanotte sarà servita alle ore 23. La festa così come desiderano gli gnomi , sovrani del bosco, sarà a numero chiuso. Le prenotazioni sono attive sul sito web madovevivonoicartoni.it Info alla chat whatsapp, numero telefonico 3272540679. Ingresso 10 euro.