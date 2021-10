Halloween con "Bozze da paura" a Salerno: il programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Attività organizzate durante l'evento a tema Halloween - Domenica 31 ottobre dalle ore 18:30 alle 21:30 presso il Punto Famiglia ACLI in via Rocco Cocchia n° 173 - Salerno ( Sa ): - gli artisti che interverranno, e chi lo volesse dei visitatori , si cimenteranno nel disegnare dal vivo su dei grandi pannelli di carta - possibilità di richiesta di sketches e commissioni agli artisti che saranno presenti in sala - laboratorio artistico con i bambini durante tutta la durata dell'evento - accesso libero agli scaffali della fumettoteca per svogliare, leggere e consultare gli oltre 200 fumetti di genere e autori vari ( Bonelli , marvel , dc, ecc..) PROSSIMA PROGRAMMAZIONE: In programmazione i prossimi eventi che saranno incentrati sempre su attività artistiche e giornate a tema dedicate ai personaggi piu iconici del fumetto: - per il mese di dicembre sono previste le giornate dedicate a DIABOLIK e a SPIDERMAN per celebrare l'uscita in sala previsti per quel periodo dei film che li vedranno protagonisti - incontro " Vieni ti presento un libro a fumetti " con giorno ed orario settimanale dedicato da prefissare, per un coinvolgimento diretto degli appassionati del fumetto che aderiranno ad apposito Club - creazione di un "centro di raccolta fumetti " dove chiunque potrà portare i fumetti che vorrà donare all'Associazione ORGANIZZAZIONE- ORGANIGRAMMA Antonio Mastellone è 'ideatore e coordinatore della fumettoteca Domenico De Luca - Collaboratore e creatore di eventi artistici e giornate a tema Francesca Pia D'Amato - Collaboratore eventi Raffaele Grimaldi - Collaboratore eventi La Fumettoteca sarà sempre aperta ogni mercoledi dalle 15.00 alle 17:00 ( Orario Provvisorio ) presso il Punto famiglia ACLI in Via Rocco Cocchia n° 173 - zona di Pastena - Salerno ( SA ) Contatti Email : info@ilponteperilfuturo.it Numeri di telefono - Antonio Mastellone : 347 351 7660 Domenico De Luca : 392 606 8844