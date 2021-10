Happy Halloween a Campagna: i bambini accolti da trampolieri, streghe, mascotte e dolciumi. L'accoglienza è prevista in piazza Capaccio: giochi, baby dance e baby trucco, in piazza, alle ore 15.30.

Il programma

Alle ore 16.30, invece, sfilata dei bambini lungo via Giudeca, accompagnati da Minnie e Topolino fino al raggiungimento di piazza Guerriero, dove si terrà un suggestivo spettacolo di magia. Alle ore 17.30, partenza per la pasticceria Facenda per degustare zucchero filato e dolciumi. In largo Sant'Antonio, alle ore 18.30, si terrà uno spettacolo di giocoleria ed a conclusionbe il trampoliere e la strega omaggeranno i bambini con palloncini e foto insiema alla mascotte.