Speciale Halloween: cosa fare a Salerno e provincia il 31 ottobre

Tanti gli eventi in programma in provincia di Salerno per la festa di Halloween. Numerose le occasioni di divertimento per grandi e piccini.

Trekking urbano

A Salerno appuntamento con la giornata nazionale del trekking urbano a Salerno, dedicata allo “straordinario barocco" di dimore, teatri e cappelle. La visita nel centro storico cittadino, organizzato dal Comune di Salerno in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto, partirà alle ore 19.

Sagre della castagna

Numerosi gli appuntamenti per chi ha voglia di gustare le pietanze tipiche del territorio in un clima magico. A cominciare dalla Sagra della Castagna di San Cipriano Picentino, che proprio lunedì 31 chiuderà i battenti della sua 43esima edizione. Da non perdere anche la Sagra della Castagna di San Rufo, arricchiata dal Festival degli Artisti di Strada e dallo spettacolo del comico Alessandro Bolide, e quelle di Roccadaspide e Vallo Della Lucania.

Halloween al Black Roses

Per il 31 ottobre il Pub Black Roses di Salerno ha ideato un menu a tema e tante sorprese. Ad accogliere gli ospiti, pure un manichino vestito come Jeffry Dahamer: tanta curiosità, dunque, gustando gli appetitosi panini e piatti rigorosamente con la zucca.

Fall in Cetara

Gonfiabili, zucchero filato e tante altre sorprese, saranno gli ingredienti dell'Happy Halloween, lunedì 31 ottobre, alle 17, in Piazzetta Grotta a Cetara nell'ambito del cartellone di eventi "Fall in Cetara". Dolcetto o scherzetto? Entrambi le cose, per far divertire i più piccoli con i loro genitori, tutti pronti a travestirsi da fantasmini, mostri, zombie e creature dell'horror per spaventare i più grandi.

All night long

Presso lo Star Story Studio Club in via San Leonardo a Salerno serata speciale in occasione di Halloween. "All night long" con Leo Mas, pioniere della musica elettronica italiana e del balearic sound. Appuntamento