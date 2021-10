Weekend di Halloween nell'oasi: trampoliere, sorprese e brividi

Un weekend con il brivido in arrivo nell'oasi Alento di Prignano Cilento. Dal 30 ottobre all'1 novembre, saranno presenti un trampoliere ed altre sorprese (terrificanti) per i più piccoli: monster animation, trucca bimbi, musica spettrale, angolo del terrore.

I dettagli

Domenica e lunedì, pranzo con menù speciale: ravioli di zucca e ricotta al pomodoro, cavatelli con vellutata di zucca e guanciale, zuppa di zucca e ceci. La altre attività: tour in bus elettrico, noleggio auto elettriche, equitazione, area picnic attrezzata, tiro con l'arco, sentieri per passeggiate tra i bellissimi colori autunnali, escursioni in canoa, orto botanico, alpaca.