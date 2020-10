Halloween nella panic room: gli appuntamenti con il brivido a Salerno

La festa di Halloween sarà vissuta con spettacoli a tema anche all'interno della panic room Mrs Lovett's Horror Bakery and Show, a Salerno. Appuntamenti in programma il 31 ottobre e il 1° novembre.

Info utili

Si comincia alle 10:30 fino alle 16:30 con offerta bambini: ingresso 10 euro. Dalle ore 16.30 alle 22, al costo di 15 euro, apertura per tutti. Composizione dei gruppi: minimo 4 persone e massimo 6 partecipanti a sessione. Gli organizzatori precisano: "L'ambiente è sanificato ad ogni turno di gioco. I turni saranno scaglionati in modo da non creare assembramenti all'interno del locale". Prenotazioni al numero telefonico 3480377730.