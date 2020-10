Fantasmi e leggende salernitane: è tutto pronto per Halloween-kids tour

In occasione della Festa di Halloween, Les AnnAles propongono un tour esilarante, nel centro storico di Salerno, alla scoperta di antiche leggende e di buffe storie di fantasmi. Un percorso guidato pensato per i più piccoli "esploratori" che potranno partecipare solo se rigorosamente mascherati. Consigliabile per i bambini dai 6 agli 11 anni. La prenotazione è obbligatoria. Il tour si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In caso di maltempo il tour verrà rimandato e le quote rimborsate.

Info utili



Per info e prenotazioni: 3275510015 oppurre 3207036427. Il costo della visita guidata è 10 euro a partecipante, sia bimbi che adulti accompagnatori. Si raccomanda la presenza di un genitore a bambino. Al momento della conferma è richiesto il versamento delle quote del contributo guida a mezzo bonifico e/o accredito. Raduno in piazza Portanova (lato banca) alle ore 17:30.