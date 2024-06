Musica all'Hangar Museo di Albanella: un weekend con i suoni di "Erratica"

Sabato 29 giugno e domenica 30 giugno, alle ore 21, l'Hangar Museo di Albanella ospiterà due serate di musica straordinarie nell'ambito del progetto Erratica, coabitazioni all’Hangar di Albanella, sostenuto da Creative Living Lab - Edizione 5, e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Questi eventi sono parte di “Divagare e Dimorare”, la conclusione delle giornate di “Erratica” che si sono svolte ad Albanella durante maggio e giugno, periodo in cui gli artisti hanno utilizzato gli spazi del Museo come luogo di lavoro, confronto, presentazione e vita.

Il programma

Sabato sera sarà presentato il progetto di Residenza Artistica dell’artista, musicista e compositore Daniele Brenca, sviluppato in collaborazione con Elena Dragonetti. Questo progetto musicale si concentra sulla registrazione e composizione sonora, utilizzando l’Hangar di Albanella come cassa di risonanza per una musica prodotta da strumenti minimi e naturali, come canne, zucche, conchiglie, e autocostruiti come l’arpa pitagorica, il corpo, la voce e tubi. Il progetto, che crea atmosfere oniriche attraverso l’ascolto di sé guidato dal riverbero analogico della navata centrale dell’edificio, vedrà la partecipazione di vari musicisti e artisti del suono, tra cui Matthew Swindells, Davide Voza, Gabor Hartyiani, DISCOllettivo, David Kummer e Andrea Marciano. Domenica sera, l'appuntamento è con "Mediterranean Soundtracks", un progetto inedito basato su melodie mediterranee che si contaminano con influenze e modalità tipiche della musica jazz. Questa musica è una fusione tra composizione pura e improvvisazione, eseguita da un quintetto formato da Daniele Brenca (basso e contrabbasso, nonché autore dei brani), Ivano Leva (pianoforte), Antonio Della Polla (vibrafono), Francesco Desiato (flauti) e Matthew Swindells (batteria).

Il progetto fa parte di una ricerca sonora iniziata nei mesi scorsi e che proseguirà con questi due appuntamenti di fine settimana, per poi riprendere con la Residenza Artistica il prossimo settembre. Due serate imperdibili in cui Brenca e i suoi collaboratori proporranno un gioco sonoro che diventa pratica, concerto e atto performativo collettivo in ascolto e in relazione con il luogo, restituendo una musica d'insieme in cui risuonano strumenti naturali, archetipici e musica jazz.