Tanager Folk Tour: riprende l'iniziativa ad Auletta

Riprende ad Auletta (SA) il Tanager Folk Tour, una serie di eventi e concerti finanziati dalla Regione Campania per rafforzare la destinazione turistica verso 5 comuni che in comune hanno la contiguità lungo il fiume Tanagro. Una contiguità non solo geografica ma anche nelle usanze, costumi, tradizioni. I Malamente, apprezzato gruppo folk irpino, terranno banco martedì 16 agosto 2022 dalle 21.00 presso piazza “Falcone e Borsellino”. Nel piccolo centro che fa dell'olivicoltura di qualità e dell'accoglienza dei visitatori un punto di forza della propria economia, la travolgente band campana proporrà pezzi propri e canzoni della tradizione popolare campana e meridionale in un concerto ad ingresso libero a partire dalle 21:00.

A loro l'onere e l'onore di dare seguito ad un festival che ha registrato oltre 12mila presenze nei 4 appuntamenti finora tenutisi a Sant'Arsenio, Polla (x2) e Pertosa. Ultimo data del Tanager Folk Tour sarà a Salvitelle, sabato 27 agosto, quando a tenere banco sarà Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana.