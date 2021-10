Il primo evento della Mondadori bookstore di Pontecagnano con la presentazione del libro di Somma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 18 Ottobre alle 18:00 il primo evento della Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano in via Guglielmo Marco 45 Pontecagnano Faiano con la presentazione del Libro di Giampiero Somma, La Montagna Leone. La storia di Alessandro e Ishrael, Due ragazzi profondamente soli, due mondi opposti che si incontreranno e impareranno ognuno dall'altro. L'autore ci dona una storia che trae la sua forza dalla denuncia di un'umanità visibile troppo spesso guardata a occhi chiusi. Intervengono: Anselmo Botte sindacalista e scrittore Andrea D'Ambrosio regista Rosanna gentile giornalista L'evento sarà esterno alla libreria per rispettare le norme anti covid. Comunicato Stampa Giovanni Morra