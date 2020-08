Il senatore Matteo Richetti ad Ascea per presentare il suo libro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

🔵 Martedì 11 agosto alle ore 19:30 si terrà - presso la Fondazione Alario per Elea-Velia - ad Ascea Marina la presentazione del libro di Matteo Richetti:



'Presidente non avrà la mia fiducia'.



Occasione di confronto con l’autore per discutere le proprie #idee e #proposte per rimettere in Azione il nostro Paese, partendo dalle storie di tanti #cittadini, imprese che hanno intrapreso iniziative personali e collettive per sollevare le proprie sorti, senza attendere uno #Stato spesso assente.



📌E’ obbligatorio/necessario per la partecipazione indicare il proprio nominativo in ottemperanza alle disposizioni anti-covid19 scrivendolo a azionecilento@gmail.com



IL LIBRO:



Partendo dal discorso in Senato, in cui nega la fiducia al governo Conte, Matteo Richetti ripercorre le tappe del suo dissenso politico, iniziato con il ritiro dalle primarie del Partito Democratico, fino alla nuova alleanza con Carlo Carlo Calenda che ha dato vita al partito Azione. L’autore dettaglia ragioni e retroscena alla base di queste scelte, raccontando il fallimento della politica opportunista e dei partiti ridotti a giochi di nomine, l’incoerenza dei leader, l’inconsistenza delle parole e degli impegni assunti. Racconta dei cittadini «senza risposta», che hanno intrapreso iniziative personali e collettive per sollevare le proprie sorti, senza attendere uno Stato spesso assente: dai giovani che provano ad accedere a una professione senza clientele e sotterfugi, dai cittadini truffati, alle imprese che lasciano l’Italia, al volontariato che non riceve nemmeno il riconoscimento della propria funzione vitale. Attraverso un viaggio nelle realtà più coraggiose ed evocative del Paese, l’autore descrive le proposte politiche e programmatiche per non rassegnarsi all’idea che «in Italia funziona così», ponendo le basi per la chiamata a una nuova stagione di impegno politico e sociale, capace di unire i bisogni dei più deboli e la ripresa economica italiana.